Аброськин уволился из Нацполиции

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин все-таки написал заявление об увольнении и хочет вернуться в Мариуполь и баллотироваться в мэры города. Об этом он заявил на пресс-конференции в Мариуполе в четверг, 12 сентября, сообщает сайт города Мариуполь.

Генерал Аброськин заявил, что уже написал рапорт об увольнении, однако, точной даты на нем нет.

В дальнейших планах у полицейского чиновника участия в местных выборах в Мариуполе. Он заявил, что уверен в своей победе и считает, что его кандидатура гораздо лучше для города, чем кандидатура мэра Мариуполя Вадима Бойченко.

"Он будет курить бамбук", - сказал Аброськин.

Генерал добавил, что он очень уважает Вадима Бойченко, но уверен в своей победе над ним. "Он уже старенький мэр и должен уйти", - заявил он.

Из своих плюсов Вячеслав Аброськин назвал то, что он не является "человеком Ахметова" и у него масса подписчиков в Facebook.

Аброськин также заявил, что планирует бороться за улучшение экологии в Мариуполе и коснулся вопроса местного кладбища, "которое должно уменьшиться".

Напомним, накануне сообщалось, что три заместителя главы Нацполиции Князева, включая Аброськина, уходят с постов.

Однако, позже Аброськин сообщил в соцсети, что переговорил с Аваковым и пока останется заместителем главы Нацполиции.

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Источник: korrespondent.net