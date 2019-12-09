В Луганской области правоохранители задержали 51-летнего мужчину, который был членом незаконных вооруженных формирований, минировал и взрывал мосты и автодороги на подконтрольной украинской власти территории. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 12 сентября.

Отмечается, что мужчина входил в состав бандформирования "Полтинник" и с 2014 года числился в розыске. На его след удалось выйти в ходе отработки оперативной информации.

Правоохранители установили, что мужчина обустроил для себя "жилище" в лесу. Наблюдая за ним, задержали в тот момент, когда он пришел в дом одного из местных пенсионеров, чтобы подзарядить мобильный телефон.

Задержанный признался, что минировал дорогу на город Соледар, минировал мосты в городе Лисичанске в районе ул. Красная и ул. Пролетарская. Заминировал и взорвал Томашевский мост, расположенный между городами Лисичанск и Рубежное.

У него изъяли стартовый пистолет Шмайсер с признаками переделки, револьвер системы Наган, 49 патронов калибра 7,62 мм, 18 патронов калибра 9 мм и три штык-ножа к винтовке времен Второй мировой войны.

Возбуждено уголовное дело по статьям о создании непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, а также незаконное обращение с оружием и боеприпасами (ст.260, ст.263 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: На Луганщине задержан диверсант, взрывавший мосты и автодороги

Ранее сепаратиста "ДНР" задержали при попытке оформить паспорта в Украине. Задержанный "служил" автоматчиком в составе формирования "Пятнашка" и так называемом казачьем 11-м батальоне "ЛНР".

Также СБУ задержала "финансистов", которые перевели в "ЛНР" 60 млн гривен. Незаконный финансовый центр имел 10 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net