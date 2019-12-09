В Херсоне два ребенка пострадали в столкновении маршруток

В Херсоне на улице Университетской произошло столкновение двух маршруток. К врачам обратились два несовершеннолетних пассажира, сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 12 сентября.

"На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 62-летний водитель маршрутного микроавтобуса во время движения отвлекся от управления и совершил наезд на другой пассажирский автобус, который остановился для высадки пассажира", – говорится в сообщении.

В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения. Из пассажиров никто существенно не пострадал. В детской областной больнице были осмотрены две несовершеннолетних пассажирки, у которых диагностировали ушибы различных частей тела. Сейчас девочки отпущены домой на амбулаторное лечение.

Событие предварительно квалифицируется по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).

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Накануне возле города Кагарлык Киевской области три человека погибли в лобовом столкновении двух легковушек.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области в результате возгорания авто после ДТП сгорели два человека.

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Источник: korrespondent.net