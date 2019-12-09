ВР одобрила законопроект Зеленского по судебной реформе

Верховная Рада в четверг, 12 сентября, поддержала за основу в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления. Документ поддержали 238 депутатов ВР.

Так, проектом предлагается упорядочить деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия, в частности ввести новый порядок формирования ВККС. Согласно документу, назначение на должности двенадцати членов комиссии будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса. При этом ВСП будет образовывать конкурсную комиссию, в состав которой будут входить: три человека, избранные Советом судей Украины из числа его членов; три человека из числа международных экспертов, предложенных международными организациями.

Также законопроектом предусматривается создание ВСП комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая обеспечит соблюдение членами Высшего совета правосудия и ВККС Украины высоких критериев добропорядочности и профессиональной этики.

Планируется определить, что судейское вознаграждение устанавливается по единым правилам для всех судей независимо от условий прохождения ими квалификационного оценивания, поскольку все судьи судебной системы имеют единый правовой статус и равны перед законом.

Кроме того, предлагается расширить категории должностей, по которым осуществляется люстрация.

Как сообщалось, западные дипломаты раскритиковали законопргоект с реформой судебной системы.

Напомним, 2 сентября на встрече с представителями Кабмина, Верховной Рады и силовых ведомств Зеленский потребовал обновить состав судов первой инстанции.

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Источник: korrespondent.net