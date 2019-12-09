В конкурсе "Морское дело 2019" 1500 студентов соревнуются за поездку на Europort в Нидерланды

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова во второй раз проводит конкурс среди студентов, которые обучаются на специальностях, связанных с кораблестроением, морским и речным транспортом.

Для участия в проектезарегистрировались 1 500 учащихся ведущих морских и транспортных учебных заведений. На первом этапе конкурсанты прошли тестирование по профильным предметам.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников поздравил студентов с началом конкурса, пожелал всем участникам удачи. "Мой Фонд реализует "Морское дело" для талантливых, амбициозных и целеустремленных студентов. У победителей конкурса есть судьбоносная возможность пообщаться с лучшими представителями профессионального сообщества, обзавестись полезными знакомствами и связями, пройти стажировку за рубежом, а в дальнейшем применить полученный опыт в Украине. Сегодняшние конкурсанты завтра достойно представят нашу страну на международной арене, желаю им в этом успехов!", —говорит Борис Колесников.

Конкурсантов, которые успешно пройдут тестирование по профильным предметам, ожидают еще два отборочных этапа. Вовтором туре — тестирование по техническому английскому языку, а в финале —защита собственных проектов перед экспертным жюри.

"Фонд Бориса Колесникова дает студентам уникальную возможность: окунуться в свое профессиональное сообщество, пообщаться с ведущими инженерами и кораблестроителями, увидеть, чего достигли лидеры отрасли и найти свое место в профессии. Я буду участвовать в "Морском деле" столько, сколько потребуется для победы, приложу все усилия, потому что заинтересована в том, чтобы стать хорошим специалистом и найти работу по душе", — рассказывает конкурсантка Алена Ратушная.

Тридцать победителей конкурса будут награждены поездкой в Нидерланды. Победители "Морского дела" посетят международный отраслевой форум Europort 2019. Выставка речных и морских перевозок, портовых и морских технологий и оборудования пройдет с 5 по 8 ноября в Роттердаме.

"Мы поддерживаем образовательную инициативу Фонда Бориса Колесникова и всячески приветствуем участие наших студентов в проекте. Конкурс составляет 50 человек на место, и это намного больше, чем конкуренция при поступлении в институт. Желаю всем участникам верить в свои силы, учиться побеждать. Благодаря участию в конкурсе ребята находят друзей и будущих коллег, получают дополнительную мотивацию, понимают, насколько важно посвятить студенческие годы учебе, чтобы потом в профессиональной жизни не плыть по течению, а определять развитие отрасли, выходить на международные рынки, становиться грамотным партнером для крупных международных компаний. Вот почему я считаю "Морское дело" путевкой в профессию и очень мощным мотивирующим фактором", — рассказал Валентин Чимшир, директор Дунайского института Национального университета "Одесская морская академия".

Напомним, в 2018 году в конкурсе "Морское дело" приняли участие 605 студентов. Фонд Бориса Колесникова наградил 30 победителей проекта поездкой в Грецию и посещением международной выставки судостроительной промышленности и морского дела Posidonia 2018 в Афинах.

Источник: korrespondent.net