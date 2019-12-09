В Одесской области вновь сошли с рельсов цистерны с газом

В Одесской области вновь сошел с рельсов вагон со сжиженным газом. При чем, это произошло на том же участке, где накануне сошли с рельсов две цистерны с пропаном. Об этом в четверг, 12 сентября сообщает пресс-служба Одесской железной дороги.

Отмечается, что ЧП вновь произошло на подъездном пути предприятия Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта станции Измаил.

"Вчера вечером во время выполнения маневровых работ собственным тепловозом промышленного предприятия на стрелочном переводе №202 произошло повторное схождение с рельсов цистерны с пропаном", - сообщили в пресс-центре.

Как пояснили в ведомстве, после окончания восстановительных работ по подъему цистерн с пропаном, которые сошли с рельсов 10 сентября, сотрудники предприятия не устранили неисправность путей.

Вечером 11 сентября они решили самовольно передвинуть вагоны по аварийному участку пути. В результате при заезде поезда на разрушенный участок сошла с рельсов еще одна цистерна.

По данным пресс-службы, после первого ЧП специалисты регионального филиала Одесская железная дорога в срочном порядке провели комиссионный осмотр проблемного участка. Проверка выявила нарушения, угрожающие безопасности движения. По ее результатам был издан официальный запрет на подачу вагонов на рельсы этого предприятия и выезд его тепловозов на пути общего пользования.

Напомним, 10 сентября на подъездном пути возле станции Измаил сошли с рельсов два грузовых вагона со сжиженным газом - пропаном. Рядом с местом, где произошло схождение, расположены жилые и промышленные здания.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области перевернулся поезд с пассажирами.

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Источник: korrespondent.net