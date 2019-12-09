Стало известно, что обсуждали Зеленский и Ниинисте

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с финским коллегой Саули Ниинисте в четверг, 12 сентября, обсудил ряд вопросов, были подписаны двусторонние соглашения. Об этом на пресс-конференции после встречи рассказал украинский президент.

Он поблагодарил руководство Финляндии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы также договорились наращивать военное сотрудничество с Финляндией и развивать диалог между нашими оборонными ведомствами. Я лично благодарен руководству за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Я ознакомил президента Финляндии с ситуацией на Донбассе. Важно, что наши партнеры придерживаются позиции по сохранению санкций против России до восстановления территориальной целостности Украины", - сказал президент Украины.

Зеленский обратил внимание Ниинисте на возможную угрозу от строительства газопровода Северный поток-2. "Отметил, что этот проект является угрозой для всей Европы. Его оценка, как чисто коммерческого проекта, может дорого стоить нашим европейским партнерам в будущем", - заявил Зеленский.

Также президенты обсудили земельную реформу и подписали два соглашения. В частности, было подписано соглашение о взаимной охране информации с ограниченным доступом.

Сам Ниинисте сообщил, что пригласил украинского лидера к себе на родину. "Я на самом деле сюда приехал, чтобы вам сказать и поздравить вас от имени народа Финляндии. Мы вас поддерживаем, выражаем солидарность. Я имел возможность уже пригласить господина Президента посетить Финляндию, хочется на это рассчитывать. У нас есть общий друг, Санта Клаус, которого мы собираемся увидеть в рамках визита", - сказал президент Финляндии.

Он поздравил президента и его партию Слуга народа активной работой над реформами для украинского общества.

"Мы все знаем, что реформа - это непростая работа. Хочу пожелать вам успехов в этой работе", - добавил финский лидер.

Как сообщалось, в ходе пресс-конференции Зеленский рассказал о планах по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net