В РФ оценили влияние суда по OPAL на переговоры

Решение Европейского суда по газопроводу OPAL скажется на газовых переговорах между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Об этом в четверг, 12 сентября, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает ТАСС.

"Я думаю, конечно, с точки зрения переговоров эта ситуация будет учитываться, потому что это, на мой взгляд, такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками газа и поставок газа. Но я напомню, что это решение было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором, компанией Газпром - это решение было юридически выверенное, согласованное с юридическими службами Еврокомиссии, поэтому нам также необходимо понимать и оценку этого решения юридическими службами самой Еврокомиссии", - сказал Новак.

По его словам, Россия отреагирует на решение суда по газопроводу OPAL после получения заключения юристов.

Отвечая на вопрос, каким может быть влияние решения суда на рынок газа и на цены для европейских потребителей, он отметил, что это зависит как от ситуации на самом рынке, так и от последующих за решением юридических действий участников.

Напомним, накануне польский концерн PGNiG выиграл в Суде ЕС дело о газопроводе OPAL, что не позволит Газпрому отказаться от транзита газа через Украину.

Многолетний запрет на доступ российского газового монополиста к почти всем мощностям OPAL в октябре 2016 года сняла Еврокомиссия.

Однако против этого выступили польская газовая компания PGNiG и правительство Польши. Они подали иски в Европейский суд и суд Дюссельдорфа, после чего максимальное использование Газпромом OPAL было вновь приостановлено.

В октябре 2017 года немецкий суд снова разрешил Газпрому использовать OPAL почти на полную мощность.