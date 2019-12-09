Лента RSS
Подписаться на ленту
12 сентября 2019, четверг, 18:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,29
12. 09. 2019

В РФ оценили влияние суда по OPAL на переговоры

Решение Европейского суда по газопроводу OPAL скажется на газовых переговорах между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Об этом в четверг, 12 сентября, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает ТАСС.

"Я думаю, конечно, с точки зрения переговоров эта ситуация будет учитываться, потому что это, на мой взгляд, такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками газа и поставок газа. Но я напомню, что это решение было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором, компанией Газпром - это решение было юридически выверенное, согласованное с юридическими службами Еврокомиссии, поэтому нам также необходимо понимать и оценку этого решения юридическими службами самой Еврокомиссии", - сказал Новак.

По его словам, Россия отреагирует на решение суда по газопроводу OPAL после получения заключения юристов. 

Отвечая на вопрос, каким может быть влияние решения суда на рынок газа и на цены для европейских потребителей, он отметил, что это зависит как от ситуации на самом рынке, так и от последующих за решением юридических действий участников.

Напомним, накануне польский концерн PGNiG выиграл в Суде ЕС дело о газопроводе OPAL, что не позволит Газпрому отказаться от транзита газа через Украину.

Многолетний запрет на доступ российского газового монополиста к почти всем мощностям OPAL в октябре 2016 года сняла Еврокомиссия.

Однако против этого выступили польская газовая компания PGNiG и правительство Польши. Они подали иски в Европейский суд и суд Дюссельдорфа, после чего максимальное использование Газпромом OPAL было вновь приостановлено.

В октябре 2017 года немецкий суд снова разрешил Газпрому использовать OPAL почти на полную мощность.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Из двух зол выбираю то, что по акции.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.