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12. 09. 2019

ВМС впервые получили новое спасательное судно

Министерство инфраструктуры передало военно-морским силам аварийно-спасательное судно Александр Охрименко. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Подобного универсального судна в национальных ВМС никогда не было", - рассказал начальник поисково-спасательной службы управления оперативного (боевого) обеспечения штаба Командования ВМС капитан 1 ранга Алексей Нестеров.

По его словам, судно целесообразно применять для обеспечения всего спектра водолазных, судоподъемных, подводно-технических, гидрографических, научно-исследовательских и других специальных работ.

Судно также можно использовать в мероприятиях противоминного обеспечения в акваториях Азово-Черноморского региона, а это поиск, идентификация и обезвреживание взрывоопасных предметов.

Cмотрите фотогалерею: ВМС впервые получили новое спасательное судно

 
Ранее сообщалось, что для флота закупили немецкие гидроаккустические станции. Украина отказалась от закупки для ВМС отечественных гидроаккустических станций Тронка в пользу немецких.

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Источник: korrespondent.net
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