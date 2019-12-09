Министерство инфраструктуры передало военно-морским силам аварийно-спасательное судно Александр Охрименко. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Подобного универсального судна в национальных ВМС никогда не было", - рассказал начальник поисково-спасательной службы управления оперативного (боевого) обеспечения штаба Командования ВМС капитан 1 ранга Алексей Нестеров.

По его словам, судно целесообразно применять для обеспечения всего спектра водолазных, судоподъемных, подводно-технических, гидрографических, научно-исследовательских и других специальных работ.

Судно также можно использовать в мероприятиях противоминного обеспечения в акваториях Азово-Черноморского региона, а это поиск, идентификация и обезвреживание взрывоопасных предметов.

Cмотрите фотогалерею: ВМС впервые получили новое спасательное судно

Ранее сообщалось, что для флота закупили немецкие гидроаккустические станции. Украина отказалась от закупки для ВМС отечественных гидроаккустических станций Тронка в пользу немецких.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net