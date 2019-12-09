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12. 09. 2019

Кабмин обновил бэби-боксы для новорожденных

Министерство социальной политики увеличило наполнение бэби-боксов для новорожденных, сообщает пресс-служба ведомства.

Пакет наполнили, в частности, вдвое большим количеством пеленок (6 штук), появились новые размеры детских носков (на возраст 4-6 месяцев). Из одежды добавили демисезонный комбинезон с капюшоном и синтепоновым наполнителем.

Кроме того, в новых пакетах будут развивающие коврики с мягкими дугами и подвесными игрушками, губки для купания и специальный гребень.

Для молодых мам в наборы добавили по пачке послеродовых и обычных прокладок.

Пакет можно получить в течение месяца после рождения ребенка в роддоме или уже после подачи заявки в отделение соцзащиты.

Ранее в Кабмине сообщали, что бэби-боксы получили 170 тысяч семей. В "пакет малыша", который выдается каждой молодой матери, входят предметы, необходимые в первые месяцы жизни ребенка.

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Источник: korrespondent.net
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