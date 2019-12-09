Президента Словении призывают уйти в отставку из-за Украины

Группа из 28 ученых Словении призвала президента страны Борута Пахора уйти с должности после того, как он предложил Евросоюзу предоставить "особый статус" Украине вместо полноценного членства. Об этом сообщает Slovenian Press Agency со ссылкой на письмо группы.

"Группа из 28 словенских ученых призвала президента страны Борута Пахора уйти с должности после его недавнего заявления, в котором он предположил, что Украина и Турция не должны рассчитывать на полноценное членство в ЕС", - говорится в сообщении.

Ученые считают, что если Пахор не пойдет самостоятельно, тогда парламент должен объявить ему импичмент.

Представители интеллигенции также убеждены, что заявления президента Словении были "неуместными и причинили Словении большой вред на политическом и дипломатическом уровнях".

Как сообщалось, на прошлой неделе президент Словении Пахор во время панельной дискуссии о будущем ЕС на XIV Стратегическом форуме в городе Блед предложил Евросоюзу предоставить "особый статус" Украине и Турции.

Позже МИД Украины отреагировал на "особый статус" Украины в ЕС. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что цивилизационным выбором украинского народа и стратегической целью Украины является полноценное членство в ЕС, ради чего страна продолжает активно работать.

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Источник: korrespondent.net