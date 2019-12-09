На Донбассе погиб военный

На Донбассе 12 сентября в зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий (ООС). Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Как сообщается, военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранения несовместимые с жизнью во время выполнения боевой задачи.

"Обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части", - говорится в сообщении.

Всего с начала суток 12 сентября сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Сообщается, что обстрелы украинских позиций противник совершал из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было зафиксировано шесть обстрелов позиций ООС, а именно неподалеку Пищевиков, дважды возле Водяного, вблизи Новогнатовки, Верхнеторецка и Авдеевки.

Также шесть обстрелов сепаратисты совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. В частности, дважды обстреляли вблизи Новгородского, в районе Зайцевого, неподалеку от Крымского и Майского.

О раненных или погибших не сообщается.

Напомним, накануне на Донбассе во время обстрела двое военных погибли, один был тяжело ранен.

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Источник: korrespondent.net