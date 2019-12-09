Комитет Конгресса проголосовал за импичмент Трампа

Юридический комитет палаты представителей конгресса США одобрил принятие резолюции, которая предусматривает условия для импичмента президента страны Донольда Трампа, сообщает Reuters.
Ранее сообщалось, что рейтинг Трампа снизился с 44% поддержки до 38%. Американцы опасаются увеличения цен, которое может быть вызвано торговой войной с Китаем.
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Источник: korrespondent.net
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