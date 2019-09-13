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13. 09. 2019

США выделят военную помощь Украине – посольство


Посольство США в Украине на своей странице в Twitter подтвердило информацию о решении президента Дональда Трампа о восстановлении военной помощи для Украины. 
 
В дипломатическом ведомстве сообщили, что предоставление военной помощи для Киева будет продолжено, так как территориальная целостность Украины является важным национальным интересом для Вашингтона.
 
"Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины остается незыблемой, и предоставление поддержки Украине в виде военной помощи является важным национальным интересом для США. Эта поддержка продолжается", – говорится в сообщении.

Підтримка Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України залишається непорушною, і надання підтримки Україні через військову допомогу є важливим національним інтересом для США. Ця підтримка продовжується.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 12, 2019

 
Ранее стало известно, что Трамп решил возобновить военную помощь для Украины. Вопрос выделения средств Украине был главным предметом спора между Трампом и членами Конгресса.
 
США предоставят Украине военную помощь в размере 140 миллионов долларов, хотя ранее речь шла о 250 миллионах.

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Источник: korrespondent.net
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