В Беларуси двухлетняя девочка случайно убила мать



Двухлетняя девочка случайно задушила мать, которая пыталась достать ее из салона автомобиля через окно, сообщает Sputnik Беларусь.

Отмечается, что 31 августа молодая семья с ребенком приехала в гости в деревню Старое Село. По версии следствия, 21-летняя женщина, у которой в этот день был день рождения, потянулась к дочери через окно. В этот момент девочка, вероятнее всего, неосознанно нажала кнопку стеклоподъемника, механизм зажал шею женщину, и она оказалась в ловушке.

Муж белоруски обнаружил ее тем же днем без сознания. Он разбил стекло автомобиля и вызвал скорую помощь. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии и диагностировали асфиксию. Спустя неделю она скончалась.

Полиция выясняют все обстоятельства происшествия.



В Индии обезьяна украла и убила новорожденного ребенка



Напомним, в прошлом году в Одесской области женщина задушила своего четырехмесячного ребенка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net