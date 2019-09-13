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13. 09. 2019

В Беларуси двухлетняя девочка случайно убила мать


Двухлетняя девочка случайно задушила мать, которая пыталась достать ее из салона автомобиля через окно, сообщает Sputnik Беларусь.
 
Отмечается, что 31 августа молодая семья с ребенком приехала в гости в деревню Старое Село. По версии следствия, 21-летняя женщина, у которой в этот день был день рождения, потянулась к дочери через окно. В этот момент девочка, вероятнее всего, неосознанно нажала кнопку стеклоподъемника, механизм зажал шею женщину, и она оказалась в ловушке.
 
Муж белоруски обнаружил ее тем же днем без сознания. Он разбил стекло автомобиля и вызвал скорую помощь. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии и диагностировали асфиксию. Спустя неделю она скончалась.
 
Полиция выясняют все обстоятельства происшествия.

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Напомним, в прошлом году в Одесской области женщина задушила своего четырехмесячного ребенка.

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Источник: korrespondent.net
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