Трамп готов к временной торговой сделке с Китаем



Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем, но желает обширных договоренностей, сообщает Reuters.



По его словам, ему бы больше хотелось добиться полной сделки.



При этом Трамп отметил, что не против рассмотреть временные договоренности, которые помогли бы разрядить обстановку в торговой войне между США и Китаем, а также снять взаимные ввозные пошлины.



"Белый дом может рассмотреть такую возможность", - сказал американский лидер.



В Китае заявили о резком снижении торговли с США



Ранее сообщалось, что Китай решил снять дополнительные пошлины в 25% на 16 категорий товаров из США и Канады с 17 сентября.

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Источник: korrespondent.net