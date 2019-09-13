Лента RSS
Подписаться на ленту
13 сентября 2019, пятница, 02:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,29
13. 09. 2019

Ким Чен Ын и Трамп договариваются о новой встрече


Президент США Дональд Трамп не исключил новой встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца 2019 года, сообщает Reuters.

Журналисты поинтересовались у главы США, встретится ли он с северокорейским лидером в этом году. На это Трамп отметил, что они хотят встретиться с Ким Чен Ыном и, возможно, это произойдет.

Трамп отметил хороший внешний вид Ким Чен Ына

Напомним, 30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья встреча. Лидеры двух государств встретились на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Из двух зол выбираю то, что по акции.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.