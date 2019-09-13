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13. 09. 2019

Британия перед Brexit запаслась шампанским


Французские производители шампанского нарастили поставки своей продукции в Великобританию, чтобы удовлетворить спрос как минимум на год и избежать нехватки напитка на Рождество, если страна покинет ЕС 31 октября без сделки, сообщает SkyNews.
 
Отмечается, что с какими вы трудностями ни столкнулась Великобритания при "жестком" выходе из Евросоюза, проблем с шампанским у нее не будет.
 
Не уточняется, сколько именно бутылок уже складировано в Соединенном Королевстве. По словам представителя Медпрофессионального комитета производителей шампанских вин Франции CIVC Тибо Ле Мейу, осуществленные поставки позволят избежать дефицита игристых вин.
 
Великобритания является крупнейшим импортером шампанского с долей 17%, опережая США. В 2018 году Великобритания импортировала 26,8 млн бутылок этого напитка.
 
Напомним, 9 сентября вступил в силу закон об отсрочке выхода Великобритании из ЕС. Лондон попросит Евросоюз об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.
 
В случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом. 

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Источник: korrespondent.net
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