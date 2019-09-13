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13. 09. 2019

Болтон меня сдерживал – Трамп


Президент США Дональд Трамп заявил, что придерживался жестких взглядов на отношения с Венесуэлой и Кубой, а ушедший на этой неделе в отставку советник по нацбезопасности Джон Болтон сдерживал его.
 
"На самом деле мои взгляды на Венесуэлу и, в особенности, на Кубу были куда более жесткими, чем у Джона Болтона. Он меня сдерживал!" - написал Трамп в Twitter в четверг, 12 сентября.
 
Напомним, 10 сентября Трамп сообщил об увольнении Болтона. Американский президент заявил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. 
 
Трамп раскритиковал советника за его позицию по Венесуэле и КНДР. В то же время американский лидер не указывал, что именно в подходе Болтона к Венесуэле его не устраивает.

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Источник: korrespondent.net
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