Мадуро не приедет на сессию Генассамблеи ООН

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в нынешнем году на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке страну вместо него будут представлять вице-президент Делси Родригес и министр иностранных дел Хорхе Арреаса.
Напомним, Венесуэла на протяжении последних лет переживает экономический кризис. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более четырех миллионов человек.
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Источник: korrespondent.net
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