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13. 09. 2019

Мадуро не приедет на сессию Генассамблеи ООН


Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в нынешнем году на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке страну вместо него будут представлять вице-президент Делси Родригес и министр иностранных дел Хорхе Арреаса.
 
Венесуэльский лидер отметил, что Родригес передаст генеральному секретарю ООН послание, подписанное 12 млн венесуэльцев, с требованием прекратить санкции, введенные США против Венесуэлы.
 
"Подавляющее большинство представителей венесуэльского народа говорит: нет блокаде, нет санкциям. В этом году я остаюсь с вами и буду работать в Венесуэле над ее безопасностью и спокойствием", - сказал Мадуро, выступая перед молодежным крылом правящей партии.

Напомним, Венесуэла на протяжении последних лет переживает экономический кризис. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более четырех миллионов человек.

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Источник: korrespondent.net
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