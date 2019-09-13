Лента RSS
Подписаться на ленту
13 сентября 2019, пятница, 05:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,29
13. 09. 2019

Помпео отказался стать помощником Трампа


Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает кандидатуру госсекретаря Майка Помпео на пост помощника главы государства по национальной безопасности, сообщает пресс-служба Белого дома.
 
"Мы прекрасно с ним ладим, наши взгляды на многое совпадают... но он предпочел бы, чтобы там был кто-то еще", - сказал Трамп, добавив, что он согласен с мнением Помпео.
 
Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность назначить советником по национальной безопасности Помпео. До этого более полутора лет этот пост занимал Джон Болтон, которого американский президент уволил 10 сентября. Сам Помпео был очень рад отставке Болтона, с которым он находился в конфликтных отношениях.
 
Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности стал Чарли Каппермен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Из двух зол выбираю то, что по акции.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.