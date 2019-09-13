Помпео отказался стать помощником Трампа



Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает кандидатуру госсекретаря Майка Помпео на пост помощника главы государства по национальной безопасности, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Мы прекрасно с ним ладим, наши взгляды на многое совпадают... но он предпочел бы, чтобы там был кто-то еще", - сказал Трамп, добавив, что он согласен с мнением Помпео.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность назначить советником по национальной безопасности Помпео. До этого более полутора лет этот пост занимал Джон Болтон, которого американский президент уволил 10 сентября. Сам Помпео был очень рад отставке Болтона, с которым он находился в конфликтных отношениях.

Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности стал Чарли Каппермен.

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Источник: korrespondent.net