Итоги 12.09: Наказание Геращенко и "слуг народа"



В квартире Гонтаревой и в Укроборонпроме прошли обыски

Правоохранительные органы провели обыски в Укроборонпроме и дома у экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой по делам о хищении в оборонной сфере, в которых фигурирует бывший президент Петр Порошенко.

Экс-глава НБУ отметила, что по месту обыска на улице Большая Житомирская никого нет, так как она не живет там уже почти год. "Мой адвокат уведомил давно ГПУ и ГБР о месте моего проживания в Лондоне", – подчеркнула Гонтарева.

Американский сжиженный газ начал поступать в Украину

Укртатнафта приобрела у американской Enterprise Products Partners А 6 150 тонн сжиженного нефтяного газа. Первая партия американского топлива была доставлена на терминал Укрлоудсистем в Одессе.

"Слуги народа" покаялись за кнопкодавство и отказались от зарплаты

Депутаты из фракции Слуга народа Сергей Литвиненко и Елена Копанчук извинились за кнопкодавства и отказались от месячной зарплаты.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук зарегистрировал президентский законопроект об обеспечении личного голосования.

Нацбанк и МВФ начали работу над новой программой

Правление Национального банка Украины встретилось с миссией Международного валютного фонда, которая прибыла в Украину для работы для переговоров о новой программе. "Представители Международного валютного фонда выразили намерение продолжать конструктивный диалог о новой программе сотрудничества", - сообщили в НБУ.

"Слуги народа" наказали Ирину Геращенко за "зеленых человечков"

Депутата от Европейской солидарности Ирину Геращенко предлагают отстранить от участия в следующих пяти пленарных заседаниях парламента. Такое решение принял регламентный комитет Верховной Рады.

Ранее между Геращенко и спикером Рады Дмитрием Разумковым произошла перепалка из-за того, что она назвала нардепов от Слуги народа "зелеными человечками".

США возобновили военную помощь Украине

Посольство США в Украине подтвердило информацию о решении президента Дональда Трампа о восстановлении военной помощи для Украины. Так, Вашингтон в рамках военной помощи выделит Киеву более 390 миллионов долларов.

Предоставление военной помощи для Киева будет продолжено, так как территориальная целостность Украины является важным национальным интересом для США.

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Источник: korrespondent.net