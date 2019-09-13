Лента RSS
Подписаться на ленту
13 сентября 2019, пятница, 07:34
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,29
13. 09. 2019

Россия: Война в Сирии окончена

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он сказал в интервью российской газете Труд, опубликованном в пятницу, 13 сентября.

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни", - сказал Лавров.

Чиновник также отметил, что в стране сохраняются "очаги напряженности". Это касается не подконтрольных сирийскому правительству территорий - в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат.

Лавров считает, что первоочередные задачи в Сирии сейчас - оказание гуманитарной помощи и поддержка политического процесса по урегулированию кризиса в стране.

Напомним, что еще в конце июля в сирийском Идлибе погибли более 60 человек при авиаударах. В августе сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб, как заявлялось, из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня.

Обе стороны конфликта считают друг друга виновными в нарушении меморандума о стабилизации ситуации, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции.

С 31 августа армия Сирии в одностороннем порядке прекратила боевые действия в Идлибе.

Возрождение ИГИЛ. Пентагону не хватает сил в Сирии

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Из двух зол выбираю то, что по акции.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.