СБУ передали материалы о 1600 украинцах, погибших в лагерях Второй мировой

Делегация Нацархива Финляндии во главе с Гендиректором Юсси Нуортева передала председателю СБУ материалы об украинцах, погибших в годы Второй мировой войны в лагерях военнопленных на территории Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 13 сентября.

В ходе встречи сотрудники Отраслевого государственного архива СБУ получили от иностранной стороны базу данных на более чем 1600 украинцев, погибших в лагерях военнопленных в годы Второй мировой войны на территории Финляндии. В ответ представители СБУ передали зарубежной делегации копии рассекреченных архивных документов, касающихся истории Финляндии.

"Сегодня у нас есть пример успешного сотрудничества по обмену данными о погибших и репрессированных во время Второй мировой войны", - отметил во время встречи Председатель СБУ Иван Баканов.

Финские коллеги сообщили, что в будущем планируют передать сведения о еще 5000 украинских военнопленных, которых вернули в СССР после окончания войны.

"Учитывая содержание переданных украинской стороне материалов, мы уверенно можем сказать, что между нашими странами в контексте истории, есть много общего", - отметил Юсси Нуортева.

Проведение международной встречи и получения важнейших архивных данных от иностранных партнеров стало возможным благодаря подписанному в мае этого года Меморандуму о сотрудничестве между Отраслевым государственным архивом СБУ и Национальным архивом Финляндии.

Напомним, что ранее разведка рассекретила материалы убийства Петлюры.

Также сообщалось, что на Прикарпатье нашли бидон с документами УПА.

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Источник: korrespondent.net