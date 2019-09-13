Военная прокуратура расследует события в Иловайске

Военная прокуратура проведет расследование причин, которые привели к окружению украинских военнослужащих в Иловайске на Донбассе в 2014 году. Об этом сказал новый военный прокурор Виктор Чумак в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1 вечером в четверг, 12 сентября.

Как заверил Чумак, военная прокуратура проведет тщательное расследование тех событий и предоставит их правовую квалификацию.

"Иловайская трагедия и все, что происходило тогда в Иловайске, будет расследовано и будет расследовано очень тщательно. Политики могут сразу давать оценки – это измена или другое. У прокурора нет такого права и поэтому квалификация того, что там произошло, будет, и она будет отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству", – подчеркнул военный прокурор.

Напомним, в августе 2019 года Генштаб ВСУ уточнили число погибших военных в боях за Иловайск в августе 2014 года. Потери составили 220 военных, еще 40 пропали без вести и 13 военнослужащих до сих пор находятся в плену.

Ранее президент Владимир Зеленский постановил отмечать День памяти защитников Украины 29 августа, поскольку в этот день в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net