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13. 09. 2019

В Турции при взрыве на дороге погибли семь человек

В турецкой провинции Диярбакыр в районе Кулп в результате подрыва самодельного взрывного устройства у обочины дороги погибли семь человек, еще 10 получили тяжелые ранения. Об этом накануне сообщило Анадолу со ссылкой на сообщение администрации Диярбакыра.

Взрывное устройство сработало 12 сентября около 18:00 по местному времени во время проезда транспортного средства, перевозившего работников лесного хозяйства.

Отмечается, что силы безопасности предпринимают неотложные меры по выявлению организаторов атаки. В организации взрыва обвиняют членов Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией.

О случившемся проинформирован президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, в мае нынешнего года спецслужбы Турции предотвратили теракт в парламенте страны, который пытались осуществить два члена группировки "Революционная народно-освободительная партия – фронт" (РНОПФ).

Ранее один из организаторов теракта в турецкой провинции Хатай Юсуф Назик был приговорен к 53 пожизненным срокам в колонии строгого режима.

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Источник: korrespondent.net
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