Число долгожителей в Японии достигло рекордного уровня

В Японии число людей в возрасте старше 100 лет в Японии впервые превысило отметку в 70 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния в пятницу, 13 сентября.

Отмечается, что число людей в возрасте 100 лет или старше растет в Японии 49-й год подряд и вышло на отметку 71 238 человек. По данным ведомства, женщины по этому показателю значительно опережают мужчин – на их долю приходится 88,1% людей этой возрастной категории. Так, число женщин в возрасте 100 лет или старше сейчас в Японии составляет 62 775 человек, а мужчин – всего 8 463 человека.

Самая пожилая женщина Японии – 116-летняя жительница префектуры Фукуока по имени Канэ Танака – является также носителем титула самого старого человека на планете по версии Книги рекордов Гиннесса. Самым пожилым мужчиной Японии является 112-летний житель префектуры Ниигаты Титэцу Ватанабэ.

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни в Японии достигла нового рекордного уровня как у мужчин, так и у женщин. Этот показатель растет уже седьмой год подряд.

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Источник: korrespondent.net