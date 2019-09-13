ООН направила 15 тонн гумпомощи на Донбасс

На Донбасс от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев отправили три грузовых автомобиля с 15,5 тоннами гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы в пятницу, 13 сентября.

"Через КПВВ Новотроицкое к временно оккупированной территории Украины последовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено промышленные товары общим весом 15,5 тонны", - сказано в сообщении Госпогранслужбы.

Напомним, что ранее Красный Крест направил в "ЛДНР" 166 тонн гумпомощи.

Также сообщалось, что Германия выделила €1 млн пострадавшим от войны на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net