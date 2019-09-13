Марихуана признана лечебной еще в одном государстве

Законопроект о декриминализации медицинского использования марихуаны принял Сенат Парагвая. Об этом сообщает издание Ultima Hora в пятницу, 13 сентября.
Теперь люди, выращивающие и обрабатывающие марихуану для исключительно самостоятельного и медицинского потребления, будут освобождены от уголовной ответственности. При этом у человека должно быть свидетельство о заболевании, при котором возможно употребление медицинской конопли, подтвержденное Минздравом и соцслужбами.
Парагвайским компаниям начнут выдавать лицензии на производство и контролируемую коммерциализацию медицинской марихуаны, сообщает РИА Новости. Непосредственно в Минздрав будет поступать два процента произведенного товара - его бесплатно раздадут нуждающимся.
Новые меры направлены на облегчение состояния больных, страдающих эпилепсией, онкологическими, дегенеративными и прочими заболеваниями.
Напомним, что полная или частичная легализация марихуаны уже состоялась в Люксембурге, Канаде, Уругвае, Чехии, Польше, Хорватии, ряде регионов Италии, Португалии, Австрии и некоторых других странах.
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Источник: korrespondent.net
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