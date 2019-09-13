ВАКС заочно арестовал бывшего главу Высшего хозсуда

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) заочно арестовал бывшего судью Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова. Об этом сообщило Слідство.Інфо в четверг, 12 сентября.

Защита имеет пять дней, чтобы обжаловать данное решение суда.

Отмечается, что заочный арест поможет экстрадировать судью Татькова из Австрии, где он, по данным правоохранителей, сейчас находится.

Правоохранительные органы просили власти Австрии выдать Татькова, однако он отказался от упрощенной процедуры.

Напомним, в сентябре 2016 года Татьков вместе с еще более 20 судьями был уволен Верховной Радой. Его подозревали в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. В апреле 2018 года Татьков попросил Австрию предоставить ему политическое убежище.

А 30 ноября 2018 года Верховный суд отменил увольнение Татькова, а уже 4 июня 2019 года он окончательно вернул себе статус судьи.

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Источник: korrespondent.net