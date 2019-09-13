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13. 09. 2019

Обвиняемый хотел сжечь суд во время заседания

В Запорожской области во время заседания Михайловского райсуда обвиняемый пытался развести костер. Об этом сообщила пресс-служба суда в пятницу, 13 сентября.

"Во время судебного заседания 9 сентября 2019 в Михайловском районном суде Запорожской области обвиняемый О., по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), в знак протеста против обвинения, которое ему инкриминируют, высказывал угрозу сжечь суд и пытался развести костер в зале судебного заседания", - сказано в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 377 УК Украины.

Напомним, что ранее во Франции на петуха подали в суд за пение.

Также сообщалось, что в Эмиратах женщина обратилась в суд, чтобы развестись со "слишком добрым" мужем.

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Источник: korrespondent.net
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