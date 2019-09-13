Карманы правительства. Заработки новых министров

Корреспондентвыяснил, с каким багажом они пришли работать на нас. Через восемь месяцев мы снова заглянем в их карманы

Украина привыкает к новым реалиям — вся власть сконцентрирована в руках одного политика, который заполнил своими представителями парламент, правительство и правоохранительные органы, пишет Валерий Литонинский в №17 Журнала Корреспондент. Чтобы полностью изменить Кабинет Министров, Владимиру Зеленскому хватило нескольких часов работы нового созыва Верховной Рады. Монобольшинство партии Слуга народа покорно проголосовало за министров, которых в большинстве своем не только не знало, но до того и в глаза не видело.

Сам Зеленский уже активно нарезает задачи новому Кабинету, причем даже с конкретными сроками выполнения. Опять же, формально правительство в Украине Президенту не подчиняется, но он уже грозит ему увольнением, если что-то пойдет не так. Указания Зеленского фактически заменили новому Кабмину программу действий, которой тот должен руководствоваться в работе. Что уже понятно про этот Кабинет Министров? В нем 17 министров, вместо 25, которые входили в предыдущий, 11 мужчин и 6 — женщин. Это молодой Кабмин, но не без опытных бойцов, прозападный, контролируемый. А в карманах у министров что?

НЕ БЕДНЫЕ ЛЮДИ

В правительство пришел ряд выходцев из бизнеса и общественного сектора. Большинство новых министров за 2018 год заработали от миллиона гривен и больше. Сразу скажем, на новом месте им таких зарплат не видать. Рекордсмен по заработкам в новом правительстве — министр экономики Тимофей Милованов. Преподавательская работа в США и Украине, место в наблюдательном совете Национального банка, грант, проценты по вкладам, выплаты дивидендов — все вместе принесло ему за год более 7 млн грн. А еще 36 тыс. грн Милованову подарил отец-пенсионер. Также у нового министра экономики больше всех ценных бумаг среди коллег из Кабмина.

Не сильно отстал от Милованова по заработкам новый министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Он в 2018 году заработал 6,5 млн грн. Львиная доля этой суммы — собственно зарплата более чем в 5 млн. Здесь ничего удивительного нет, Бородянский ранее возглавлял крупнейший медиахолдинг страны — группу StarLightMedia, принадлежащую Виктору Пинчуку.

Может похвастаться крупными заработками и сохранивший свою должность министр внутренних дел Арсен Аваков. В 2018 году он заработал более 6 млн грн. Причем зарплата министра принесла ему всего чуть больше 900 тыс. грн, а 4,8 млн грн — дивиденды от его итальянской компании.

При этом достаточно популярна среди новых топ-чиновников такая практика — маленькая официальная зарплата и одновременно большие доходы от предпринимательской деятельности. То есть могут появиться вопросы: а не использовали ли возможности ФЛП на едином налоге для оптимизации налоговой нагрузки. К примеру, новый премьер-министр Алексей Гончарук получил в 2018 году всего 60 тыс. грн зарплаты в общественной организации Офис эффективного регулирования и сразу 1,7 млн грн от предпринимательской деятельности. Такая же история у нового министра энергетики Алексея Оржеля, выходца из той же общественной организации, — более 1 млн за предпринимательскую деятельность. Новый министр социальной политики Юлия Соколовская зарплату в 2018 году не получала, а предпринимательство ей принесло более миллиона гривен. При этом никакие компании на нее не зарегистрированы, то есть она была ФЛП.

Может, отсюда у нового правительства идея повысить ставки для ФЛП в IT-сфере и не только? Потому что сами они эту схему использовали в хвост и в гриву?

Меньше всего из новых членов Кабмина в 2018 году заработала новый министр по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Оксана Коляда — всего 17 тыс. грн за год. Самый трудолюбивый — новый министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет. Он в 2018 году официально работал сразу на четырех работах. Правда, все эти четыре работы принесли ему только 176 тыс. грн зарплаты за год, но у него хорошие доходы от бизнеса. У украинских дипломатов, которые попали в новое правительство, Вадима Пристайко и Дмитрия Кулебы зарплаты тоже небольшие, но зато есть миллионные выплаты компенсаций за долгосрочные заграничные командировки.

Cмотрите фотогалерею: Карманы правительства. Заработки новых министров

ДЕНЬГИ В БАНКАХ

Двух членов правительства можно считать долларовыми миллионерами. Собственно, Бородянский прямо задекларировал более $5 млн на счетах в банках. У Авакова совокупность всех активов тоже точно эквивалентно нескольким миллионам в американской валюте. Да и у жены министра внутренних дел прямо задекларировано более $2 млн на счетах, притом что главный источник ее доходов все та же итальянская компания Авакова.

Что качественно отличает новых министров от массы старых украинских чиновников и нардепов — отсутствие в декларациях тонн кэша. Украинские чиновники традиционно декларируют много налички. В новом правительстве такого нет. В основном деньги в банках, чаще в иностранной валюте. Хотя, например, семья министра финансов Оксана Маркарова хранит деньги исключительно в гривне. Должность обязывает?

Правда, все-таки есть и здесь единичные исключения. Дубилет известен тем, что участвовал в разработке таких банковских приложений, как Приват24 и Монобанк. И при этом всем он хранит почти 29 млн грн наличкой. Это абсолютный рекорд Кабмина. Больше никто даже 200 тыс. в гривне кэшем не держит.

Новый министр образования Анна Новосад вообще не задекларировала никаких сбережений, а новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка — только 5 тыс. грн на счету в банке. Оригинальнее всех подошел к вопросу Аваков. Он хранит среди прочего 200 тыс. грн в драгоценных металлах, наличными — 1.900 канадских долларов, 96 тыс. японских иен, 4.550 фунтов стерлингов и 300 австралийских долларов. А то все доллары да евро.

Обычно украинские чиновники стараются не связываться с кредитами. Про новое правительство так категорично не скажешь. Хотя и здесь кредитование скорее исключение из правил, причем кредитоваться новые министры предпочитают за границей. Самый большой кредит у министра иностранных дел Пристайко — $22 тыс. от бельгийского банка. Милованов получил более $10 тыс. кредита в США, а Оржель — почти 350 тыс. грн в Украине. Если учитывать и родственников министров, то супруга Рябошапки — Олеся Бартовщук, которая работает в Европейском суде по правам человека, в 2016 году и вовсе получила 81 тыс. евро кредита во Франции.

БОГАТЫЕ РОДСТВЕННИКИ

Кстати о родственниках. Рябошапка, например, пользуется квартирой Бартовщук в Украине, а еще у супруги генпрокурора есть дом площадью 150 кв. метров и земельный участок площадью 440 кв. метров во Франции.

Состоятельный муж и у министра финансов Маркаровой. Банкир Даниил Волынец в 2007-2010 годах возглавлял украинский Ощадбанк. Сейчас он владеет тремя квартирами, в том числе одной в США, тремя домами и семью земельными участками. Крупными сбережениями может похвастаться и жена Авакова — Инна, но все это скорее заслуги как раз мужа.

А, например, супруга Пристайко — Инна, в собственности которой три квартиры в Киеве, одну из них в 2018 году сдавала полному тезке уже бывшего народного депутата от партии Батьківщина Алексею Рябчину.

Что касается недвижимости, то аренда квартиры — распространенная история для нового Кабмина. Снимают жилье премьер-министр Гончарук, министр по делам ветеранов Коляда, вице-премьер Михаил Федоров. Федоров, правда, уже купил квартиру в Киеве, но она еще достраивается.

Кстати, Федоров не задекларировал никакое транспортное средство, хотя еще в апреле в одном из интервью признавался, что ездит на Mitsubishi Lancer 2007 года. Нет своего автомобиля и у Авакова. А вот новый министр инфраструктуры Владислав Криклий — владелец Smart. Мягко говоря, не самая распространенная машина среди украинских топ-чиновников.

Практически избавился новый Кабмин и от привычной для отечественных госслужащих первого эшелона истории с массовым декларированием драгоценностей, антиквариата и прочих богатств. Но не до конца. Аваков же в правительстве остался, а вместе с ним и коллекции картин, вина, книг, холодного оружия, монет, мебели, шубы супруги и так далее.

Другое дело министр финансов. У Маркаровой есть конь — племенной, рыжая кобыла ганноверской породы. Невинное хобби — это благородное животное кочует у нее из одной декларации в другую.

Весной 2020 года, когда чиновники будут подавать очередную годовую е-декларацию, мы вернемся к изучению их карманов. Сравним с нынешним их состоянием. Порадуемся их благополучию.

Источник: korrespondent.net