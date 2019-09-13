В США установили надувную фигуру Трампа в образе крысы

Жители американского города Балтимор в штате Мэриленд перед визитом президента Дональда Трампа установили надувную фигуру, изображающий его в образе крысы. Об этом сообщил телеканал CBS News в четверг, 12 сентября.

Отмечается, что фигуру установили на улице Президент-стрит со стикером "Борись с фашизмом, останови Трампа". По словам протестующих, цель – показать Трампу, как его слова и действия влияют на обычных людей. Крыса одета в костюм с красным галстуком и помадой, описывает телеканал. В правой "лапке" она держит маленький телефон.

Кроме того, там появился знак с предложением переименовать улицу в "проспект президента Барака Обамы" в честь экс-президента США.

Это первый визит Трампа в Балтимор в качестве президента, напоминает телеканал. Перед его прибытием в городе, где он должен был выступить перед своими сторонниками и конгрессменами-республиканцам, прошли акции протеста.

Это не первый случай, когда Трампа встречает его надувная копия. В начале июня в Лондоне прошли акции протеста в связи с визитом Трампа в Великобританию. Активисты запустили на парламентской площади в центре британской столицы шестиметровый воздушный шар в виде одетого в подгузник младенца-Трампа с мобильным телефоном в руке.

Ранее в Словении установили деревянную статую Трампа. Статуя высотой восемь метров и изображает свирепого президента США в синем костюме с красным галстуком.

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Источник: korrespondent.net