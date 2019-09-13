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13. 09. 2019

Порошенко пришел на допрос в ГБР

Бывший президент, нардеп от Евросолидарности Петр Порошенк пришел в пятницу, 13 сентября, на допрос в Госбюро расследований, сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова, пишет Интерфакс-Украина.

"Порошенко пришел на допрос", - сказала она.

При этом Иванова не уточнила, в рамках какого уголовного производства проводятся следственные действия.

Напомним, на прошлой неделе Порошенко дважды не явился на допрос ГБР по двум разным делам. Также он не пришел на допрос 10 сентября.

Всего ему направили пять повесток на допрос: на 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября.

На данный момент Порошенко фигурирует в 13 делах ГБР.

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Источник: korrespondent.net
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