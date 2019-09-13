В Раде решили не отстранять Геращенко

Вопрос отстранения нардепа от Евросолидарности от заседаний Верховной Рады рассматриваться не будет. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает LIGA.net.

"Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел", - заявил он.

По словам Арахамии, этот вопрос нельзя было просто так оставить, поскольку он вызвал возмущения среди депутатов Слуги народа.

Напомним, на заседании 10 сентября между Геращенко и спикером Рады Дмитрием Разумковым произошла перепалка из-за того, что она назвала нардепов от Слуги народа "зелеными человечками".

Накануне комитет Рады рекомендовал парламенту отстранить Геращенко на пять заседаний.

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Источник: korrespondent.net