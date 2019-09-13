В Киеве обыскивают офис Международного инвестиционного банка, основным владельцем которого является экс-президент Петр Порошенко, сообщает 24 канал.

"Какие именно правоохранительные структуры осуществляют обыски - пока не известно. Силовики на месте событий ситуацию не комментируют, говорят - все вопросы к следователю. Представители банка заявили, что не располагают информацией об обысках", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве обыскивают банк Порошенко - СМИ

В то же время юрист Андрей Портнов в Facebook сообщил, что обыски проводятся в связи с уголовным делом об отмывании Порошенко преступных доходов.

"Друзья, хорошие и жизнеутверждающие новости поступают из принадлежащего Порошенко Международного инвестиционного банка. Там сейчас идут обыски по эпизоду снятия Порошенко в период мая-июня этого года 340 килограмм ранее отмытых в офшорах наличных долларов. Напомню, с личных счетов Порошенко по выданной ним за один день до поражения во втором туре выборов доверенности на имя первого помощника Президента Украины Онищенко было снято 34 миллиона украденных у украинского государства и отмытых в островных юрисдикциях долларов", - написал он.

Отметим, сам Порошенко сейчас находится на допросе в Госбюро расследований. Предыдущие три повестки он проигнорировал.

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Источник: korrespondent.net