Зеленский ожидает встречу с Трампом в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает встречи с президентом США Дональдом Трампом либо до проведения Генассамблеи ООН, либо после нее, но в сентябре. Об этом украинский лидер сказал во время ежегодного международного форума Ялтинская европейская стратегия YES-2019, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 13 сентября.

"Во-первых, уверен, что у нас получится (встретиться с Трампом – ред.), потому меня пригласили. Сейчас согласовывают наши дипломатические советники дату", – сказал Зеленский.

Он отметил, что встреча его с Трампом будет "до Нью-Йорка (в дни проведения Генассамблеи ООН – ред.) в Вашингтоне, или будет после Нью-Йорка в Вашингтоне".

"Эта встреча, уверен, будет в ближайшее время, тоже в сентябре", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский утверждает, что у нового украинского руководства установились хорошие отношения и с самим Трампом, и с его администрацией.

"У нас прекрасные отношения со США, потому что теперь вместо запланированных $250 млн (помощи США Украине в сфере безопасности – ред.) у нас будет $140 млн и $250 млн", – сказал он и выразил мнение, что отношения между Украиной и США идут в очень правильном направлении.

Президент Украины отметил, что с Трампом у него было несколько разговоров и "в целом пока всё очень хорошо". "Он меня постоянно поздравлял с какими-то победами", – добавил Зеленский.

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

При этом 12 сентября временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что президенты Украины и США могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, и сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров. Относительно визита Зеленского в Вашингтон американский дипломат отметил, что пока дата встречи с Трампом не определена.

Напомним, первая встреча Зеленского с Трампом планировалась в Варшаве 1 сентября, но американский президент отменил поездку в Польшу из-за урагана Дориан.

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Источник: korrespondent.net