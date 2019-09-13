Зеленский рассказал, как сделать украинцев счастливыми

Президент Владимир Зеленский перечислил главных врагов украинского счастья. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на 16-й конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу, 13 сентября.

Он объяснил, что мешает украинцам стать счастливей и что нужно делать власти для счастья народа.

"Все просто - победить врагов. И речь сейчас не только про геополитику. Я имею в виду врагов нашего украинского счастья - это война, бедность, коррупция и, простите, зависть", - сказал Зеленский.

Также он рассказал о своем видении счастливой украинской семьи.

"Первое и самое главное - все за столом, пустых стульев нет. Те, кто отважно защищают Украину, должны вернуться победителями", - добавил глава государства.

Напомним, что ранее в Киеве стартовала ежегодная конференция Ялтинской европейской стратегии YES. На открытии с торжественной речью выступил освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов.

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Источник: korrespondent.net