Под Киевом действовала группа "черных" госрегистраторов

СБУ разоблачила группу госрегистраторов, осуществлявших рейдерские махинации в Киевской области. Об этом сообщил пресс-центр СБУ в пятницу, 13 сентября.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что для противоправной деятельности организаторы создали фиктивное регистрационное предприятие Путровское на территории Васильковского района Киевской области. В то же время фактически регистрационные действия совершались по разным адресам в Киеве. Механизм рейдерского завладевания недвижимостью предусматривал внесение государственными регистраторами фиктивного предприятия недостоверных сведений в государственные реестры", - говорится в сообщении.

Организаторы и непосредственные исполнители сделки без согласия владельцев, отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права, используя незаконно полученные ключи доступа с электронной цифровой подписи в Госреестре.

Злоумышленники активно использовали фиктивные решения судов, поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений, организаций разных форм собственности и судов.

В СБУ также отметили, что незаконный захват чужого имущества осуществлялся как в интересах третьих лиц, так и в пользу участников организованной группы.

"Осознавая неизбежность своего разоблачения, организаторы рейдерских захватов периодически уничтожали регистрационные дела и начали процесс ликвидации КП Путровское", - говорится также в сообщении.

В СБУ напомнили, что в июле Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Киевской области дал указание правоохранительным органам искоренить рейдерство в стране, в частности, вследствие противоправного механизма использования таких коммунальных предприятий, как Путровское.

"В ходе документирования преступной деятельности получены исчерпывающие доказательства многочисленных мошеннических сделок. Основным фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в частности предусмотренных ч. 1 ст. 366 (должностной подлог) и ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся экспертные исследования по установлению общей суммы ущерба, причиненного преступными действиями, и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - сообщили в СБУ.

Операция по разоблачению рейдеров проводилась сотрудниками Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ совместно со следователями ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Подчеркнем, что в последнее время СБ Украины активизировала работу по противодействию существенному росту в Украине попыток рейдерских захватов с участием государственных регистраторов и должностных лиц Министерства юстиции. По заключению экспертов, вследствие законодательного упрощения системы регистрации имущественных прав организаторы мошеннических сделок и подконтрольные им исполнители получают доступ к Госреестру прав. Затем с использованием заведомо поддельных документов они незаконно отчуждают земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права", - отметили также в СБУ, подчеркнув, что в последние месяцы это уже четвертый случай разоблачения и прекращения Службой безопасности Украины незаконных регистрационных действий для завладения объектами недвижимости.

Напомним, что ранее в Одессе шантажист требовал деньги, выдавая себя за сотрудника СБУ.

Также сообщалось, что в Киеве банда силовиков оказывала "шпионские" услуги.

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Источник: korrespondent.net