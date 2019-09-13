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13. 09. 2019

В Чернигове второй день горит свалка

В Чернигове в четверг вечером загорелась городская свалка. По состоянию на утро пятницы, 13 сентября, тушение пожара продолжалось. Об сообщает пресс-служба ГСЧС Черниговской области.

"12 сентября в 22:48 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре мусора на открытой территории полигона твердых бытовых отходов КП АТП-2528 Черниговского городского совета, вблизи села Новый Белоус Черниговского района", - говорится в сообщении.

Пожарные подразделения прибыли на вызов. По состоянию на 6:00 13 сентября пожар локализован на площади в один гектар. За это время пожар ликвидирован на площади 0,2 га, осталось 0,8 га.

Всего к тушению пожара привлечено 26 человек и 11 единиц техники, в том числе от Управления ГСЧС в области 20 человек личного состава и пять единиц техники.

Причина и ущерб устанавливаются. Тушение пожара продолжается.

Несколькими днями ранее сообщалось о пожаре на свалке негабаритных бетонных и строительных отходов под Борисполем.

Перед этим стало известно, что под Обуховом в Киевской области горит стихийная свалка.

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Источник: korrespondent.net
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