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13. 09. 2019

Зеленский анонсировал свою первую пресс-конференцию

Президент Владимир Зеленский планирует в октябре дать пресс-конференцию после того, как интервью к 100 дням его президентства снял за свои деньги Квартал 95. Об этом глава государства сказал в пятницу, 13 сентября, Українським Новинам, отвечая на вопрос о том, не планирует ли он дать обещанную еще к 100 дням президентсва пресс-конференцию журналистам.

"Хочу. Мне сказали, что в октябре будет", - ответил Зеленский.

Однако, точную дату он назвать не смог.

Как сообщалось, при назначении спикером Зеленского Юлия Мендель пообещала, что на 100 дней президентства Зеленский даст пресс-конференцию.

Вместо этого он записал программу для канала 1+1, интервьюером в котором выступил актер Станислав Боклан, сыгравший премьер-министра в сериале Слуга народа.

Скандальные 100 дней Зеленского в фото и видео

Ранее эксперты оценили 100 дней президентства Зеленского и нашли у него больше неудач, чем успехов.

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Источник: korrespondent.net
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