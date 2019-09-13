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13. 09. 2019

В Раде назвали сроки проведения местных выборов

Местные выборы в Украине состоятся не ранее весны 2020 года. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявила представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук, пишет РБК-Украина.

"Они и так должны быть по плану в 2020 году. Но они возможно будут раньше - в апреле. Это быстрее всего, когда можно провести", - заявила Верещук.

Накануне СМИ сообщили, что в Офисе президента идут дискуссии о проведении местных выборов до конца года. Ориентировочной датой называлось 8 декабря.

Ранее в Слуге народа заявляли, что досрочные местные выборы намерены провести после завершения реформы децентрализации.

Как известно, местные выборы должны состояться в последнее воскресенье октября 2020 года.

Предыдущие выборы на местах состоялись 25 октября 2015 года. 

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Источник: korrespondent.net
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