Баканов объяснил суть реформы СБУ

Реформа СБУ предполагает сокращение штата и повышение заработной платы. Об этом сообщил глава ведомства на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) изданию LB.ua в пятницу, 13 сентября.

"В Верховной Раде я сказал о полутора месяцах, которые нам нужно, чтобы презентовать этот закон. Сейчас мы над ним работаем вместе с иностранными партнерами. Мы должны поделить функции между всеми правоохранительными органами", - заявил он.

С его слов, этот закон в первую очередь должен будет устранить деструктивную конкуренцию между органами.

"Служба будет мобильная, новая, гибкая... Хотим сделать закон таким, чтобы он ни у кого не вызывал вообще никаких вопросов", - заверил он.

"Сокращение штата будет обязательно. Об этом говорить достаточно больно, потому что это в первую очередь штат - это люди. Сокращать всегда неприятно, но это нужно делать. Вместо этого мы бы хотели предусмотреть в законе гибкую структуру СБУ и действовать от угроз, а не от функций, которые сегодня нам предлагаются. То есть если возникает какая-то угроза, президент, например, создает какой-то новый департамент в структуре СБУ. Если угрозы больше нет, он этот департамент ликвидирует. Так, мне кажется, было бы достаточно правильно. Все меняется. И если, условно, еще год назад мы не уделяли столько много внимания кибербезопасности, то сейчас это будущее", - сказал Баканов.

Он пообещал, что в СБУ также будут повышены заработные платы.

"Реформа должна начинаться с людей. СБУ - это элита правоохранительных органов. И наши люди в должны быть обеспечены должным образом. Если вы сравните, сколько получает сотрудник СБУ и сколько на аналогичной должности получает сотрудник другого органа, вы увидите, что первые в этой линейке получают на 30% больше зарплаты", - сказал Баканов.

Как сообщалось, оклад Баканова неизвестен, но в августе он заработал почти 60 тысяч.

Также стало известно, что Зеленский отправил главу внешней разведки в СБУ.

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Источник: korrespondent.net