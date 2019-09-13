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13. 09. 2019

Стало известно имя бойца Нацгвардии, погибшего на Донбассе

В результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб младший сержант Нацгвардии Валерий Шатурский. Об этом сообщается на странице Национальной гвардии в Facebook в пятницу, 13 сентября.

Отмечается, что накануне противник совершил обстрел около 15:00.

"В результате вражеского обстрела военнослужащий батальона специального назначения 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины (батальона, известного как Донбасс) – младший сержант Валерий Шатурский получил ранения, не совместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

Командование операция Объединенных сил, воинская часть 3035 НГУ и батальона специального назначения выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, за сутки 12 сентября сепаратисты 23 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе и из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Погиб один боец.

А 11 сентября в зоне ООС погибли двое украинских военных и один был тяжело ранен.

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Источник: korrespondent.net
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