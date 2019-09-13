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13. 09. 2019

Кремль о новом обмене: Много работы и времени

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Россия и Украина могут провести новый обмен удерживаемыми лицами, но предупредил, что подготовка потребует много работы и времени. Об этом он сказал в пятницу, 13 сентября, сообщает ТАСС.

"Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень, очень кропотливой и, наверняка, растянутой по времени работы", - заявил представитель Кремля журналистам комментируя заявления Зеленского о том, что Киев готовит списки для проведения нового этапа обмена удерживаемыми лицами с РФ.

По словам Пескова, "никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает". "Поэтому это вопрос тех же самых двусторонних контактов", - отметил Песков.

Вместе с тем, пресс-секретарь Путина негативно отреагировал на призыв Зеленского к западным политикам о продлении санкций в отношении России.

"Санкции - это обоюдоострое оружие, не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего - ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции", - сказал Песков.

Он также заявил, что в Кремле позитивно оценили заявления Зеленского о готовящейся дорожной карте по выполнению минских договоренностей.

Напомним, 13 сентября в Киеве стартовала ежегодная конференция Ялтинской европейской стратегии YES. В ходе своего выступления на ее открытии Зеленский рассказал о следующих шагах на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net
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