Коломойский пришел на форум YES после ухода Зеленского

Бизнесмен Игорь Коломойский впервые пришел на ежегодный международный форум Ялтинская европейская стратегия YES-2019. Он появился на мероприятии, после того как его покинул президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает LB.ua в пятницу, 13 сентября.

На вопрос корреспондента, почему его не было с утра, когда выступал президент, Коломойский ответил так: "Я не могу появляться там, где есть Зеленский. Мне [он] приятен, но, может, я ему неприятен".

Коломойский также рассказал, что встреча с Зеленским в Офисе президента состоялась не по его инициативе. "Пригласили", – сказал олигарх.

По его словам, на этой встрече не обсуждались дела парламента.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, о чем шла речь на встрече с Коломойским. Так, они обсуждали цены на коммунальные услуги, а также Центрэнерго.

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Источник: korrespondent.net