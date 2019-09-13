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13. 09. 2019

Песков: О возврате Киеву кораблей еще не говорили

В ходе переговоров по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией вопрос о передаче украинской стороне задержанных в Керченском проливе кораблей не затрагивался. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Нет, этот вопрос не затрагивался", - сказал он.

При этом Песков заявил, что не готов комментировать условия, при которых Россия готова будет вернуть указанные корабли. "Не готов сейчас с вами обсуждать эту тему, по всей видимости, в рамках тех контактов, которые имеют место между Москвой и Киевом этот вопрос должен быть поднят. Когда он будет поднят, он будет рассмотрен", - сказал представитель Кремля.

Как известно, в ходе обмена в Украину вернулись 24 моряка, задержанные в Керченском проливе, но три захваченные судна остаются в Крыму. По решению Морского трибунала, они должны быть вернуты Украине.

Ранее освобожденный моряк рассказал об атаке в Керченском проливе. Андрей Эйдер рассказал, как во время нападения на украинские корабли летели снаряды, как он получил ранение и как российские врачи к нему относились.

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Источник: korrespondent.net
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