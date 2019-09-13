Лента RSS
Подписаться на ленту
13 сентября 2019, пятница, 14:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
13. 09. 2019

На Донбассе ранены два бойца ВСУ

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-служба Минобороны в пятницу, 13 сентября.

Указана, что сегодня, по состоянию на 12:00, враг совершил четыре обстрела – из минометов калибра 82 мм в районе Зайцево и Майорска, а также из пехотного вооружения неподалеку Новотроицкого и Марьинки.

"В результате сегодняшних обстрелов двое украинских защитников получили ранения. Сейчас продолжаются мероприятия по оказанию им неотложной медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 12 сентября сепаратисты 23 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе и из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Погиб один боец.

А 11 сентября в зоне ООС погибли двое украинских военных и один был тяжело ранен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мой муж Лёва таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
- Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь головную боль - не пропадать же таблэтке!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.