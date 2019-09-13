На Донбассе ранены два бойца ВСУ

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-служба Минобороны в пятницу, 13 сентября.

Указана, что сегодня, по состоянию на 12:00, враг совершил четыре обстрела – из минометов калибра 82 мм в районе Зайцево и Майорска, а также из пехотного вооружения неподалеку Новотроицкого и Марьинки.

"В результате сегодняшних обстрелов двое украинских защитников получили ранения. Сейчас продолжаются мероприятия по оказанию им неотложной медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 12 сентября сепаратисты 23 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе и из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Погиб один боец.

А 11 сентября в зоне ООС погибли двое украинских военных и один был тяжело ранен.

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Источник: korrespondent.net