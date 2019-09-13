В Одесской области правоохранители задержали отца и сына, которые занимались выращиванием марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области в пятницу, 13 сентября.

Прокуроры Одесской местной прокуратуры №4 совместно с сотрудниками Суворовского отдела полиции Одессы и полицией в Ренийском районе обнаружили 552 куста конопли, ружье и патроны к нему.

Правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства 52-летнего мужчины и его 23-летнего сына. На приусадебном участке полицейские обнаружили кусты конопли, которые злоумышленники тщательно орошали и культивировали в тепличных условиях. Высота кустов превышала человеческий рост. Изъятое направлено на экспертизу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 310 (посев или выращивание мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Cмотрите фотогалерею: На Одесщине семья вырастила полтысячи кустов марихуаны

Напомним, что ранее на Прикарпатье нашли плантацию марихуаны в четыре гектара.

Также сообщалось, что под Киевом в бывшем ночном клубе нашли крупную нарколабораторию.

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Источник: korrespondent.net