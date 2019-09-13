В Черкассах подожгли машину секретаря горсовета

В ночь на пятницу в Черкассах сгорел автомобиль Dodge Ram Van, который принадлежит секретарю Черкасского городского совета Ярославу Нищику. Он убежден, что это умышленный поджог и подозревает недовольных бизнесменов. Об этом Нищик написал на своей странице в Facebook 13 сентября.

"Перед голосованием за снос незаконных МАФов возле центрального рынка мне передали, что "Все будет гореть". В машине никогда не было проблем с проводкой. Машина 10 часов стояла перед пожаром. Машина не на сигнализации, а на центральном замке. За две минуты до пожара во дворе соседи видели молодого парня, который метался по двору. Машина сегодня прошла диагностику и техосмотр", – сообщил Ярослав Нищик.

Как сообщает местное издание Про все, огонь от пожара распространился на еще один автомобиль, который был припаркован рядом с автомобилем Нищика. Полицейские уже имеют версии, кто может быть причастен к этому событию. Следователи не исключают того, что подозрения потерпевшего вполне объективными.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждение имущества (ч.2 ст. 194 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 15 лет.

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Также в Виннице сгорели два авто, которые принадлежали семейной паре. Подозревают поджог.

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Источник: korrespondent.net